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В Україні набув чинності закон про Вищий антикорупційний суд

Юлія Шпак

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Закон «Про Вищий антикорупційний суд» у четвер, 14 червня, набув чинності. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

 

Як відомо, цей закон Верховна Рада ухвалила 7 червня, президент України Петро Порошенко підписав його 11 червня. Документ було опубліковано в парламентській газеті «Голос України» в номері за 13 червня.

Згідно з перехідними положеннями, закон набуває чинності наступного дня після публікації, за винятком деяких положень, які починають діяти з початком роботи суду. П.Порошенко очікує, що Вищий антикорупційний суд буде створено до кінця поточного року.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду. При цьому четверо нардепів зі Львівщини не проголосували цей закон. Хто і як голосував за Закон «Про Вищий антикорупційний суд», дивіться тут.

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