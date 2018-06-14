У МОЗ спростували поширені міфи про здорове харчування

Більшість із популярних порад про здорове харчування не лише не чинить позитивних впливів, а і дуже часто призводить до розвитку життєзагрожуючих станів. Лікар гастроентеролог-дієтолог Наталія Динник розповідає, з наслідками яких «оздоровчих» дій лікарі часто стикаються у клінічній практиці, передає прес-служба МОЗ.

ЧИ КОРИСНО ВЖИВАТИ СОДУ ТА ПЕРЕКИС ВОДНЮ

Однозначно ні. Тривале споживання соди нерідко викликає електролітні порушення, підвищується рівень натрію в противагу зменшення рівня калію, кальцію та магнію, що може призводити до порушення у серцево-судинній регуляції, підвищення артеріального тиску, порушенню мінералізації кісток, утворення каменів у нирках, нерідко навіть до таких ускладнень, як набряк мозку. Нетривалий ефект у зменшенні симптомів печії звісно підкупає людей з кислотозалежними станами, проте згодом за зворотнім ланцюгом кислотність шлунку навпаки підвищується та нерідко такі експерименти ведуть до виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, часто викликають екстренні ускладнення, як перфорація та шлунково-кишкова кровотеча, допомогти при яких часто є можливо лише хірургічно та в умовах реанімації.

Інша загрозлива «інтернет-пігулка» стосується вживання перекису водню. Перед тим, як радити вживати будь-яку речовину, тим паче хімічну, необхідні ретельні дослідження на тваринах для визначення безпечності вживання людиною та рандомізовані мультицентрові дослідження ефективності будь-якого засобу і уже лише на основі доказової бази можна радити вживати людям той чи інший засіб. Дана методика не має доказової бази для застосування окрім «думки одного автора-профессора», і досить часто пацієнти вірять у диво -пігулку та часто потрапляють у лікарні з запаленням не лише шлунка, а й кишечника, підшлункової залози, перитонітом.. Крім того пацієнти досить часто маючи первинно складне захворювання не звертаються вчасно за медичною допомогою до лікаря, не мають вчасно встановленого діагнозу та вірять у зменшення симптомів за допомогою таких не лише псевдо-ліків, а по суті отрут – і уже на етапі важких ускладень від «самолікування» лікарям важко відновити здоров´я пацієнта.

ЧИ ПОТРІБНО ВЖИВАТИ РОЗТОРОПШУ ТА ІНШІ ЖОВЧОГІННІ ЗАСОБИ

Досить часто люди роблять помилку, самі собі призначаючи жовчогінні засоби. Особливо це стосується пацієнтів з уже встановленою жовчо-кам´яною хворобою, при якій є суттєвим протипоказом вживання будь-яких засобів, до яких входять і різноманітні трави з жовчогінними властивостями, оскільки вони можуть призвести до загострення холециститу, виходу каменю з жовчного міхура у холедох та спровокувати ургентний стан з гострою жовчною колікою, механічною жовтяницею та розвитком панкреатиту, коли лише вчасна хірургічна допомога може допомогти.

БЕЗЖИРОВА ДІЄТА ТА ВІДМОВА ВІД СНІДАНКІВ – ГАРАНТОВАНИЙ ШЛЯХ ДО ЖОВНО-КАМ´ЯНОЇ ХВОРОБИ

Зазвичай схильні до утворення каменів жовчного міхура жінки з генетичною схильністю, надмірною вагою та підвищеним рівнем холестерину, проте наразі ми спостерігаємо змінену парадигму – досить часто встановлюємо наявність каменів у жовчному міхурі у молодих людей з нормальною вагою. Аналізуючи їх харчування встановлюємо, що вони відмовляються від сніданків та дотримуються безжирових дієт задля схуднення, що і призводить до згущення жовчі. Одже найкращим запобіганням жовчно-кам´яної хвороби є:

регулярні повноцінні сніданки з вживанням корисних жирів,

не робити великі перерви між прийомами їжі,

не вживати каву замість їжі.

Також нерідко жовчно-кам´яна хвороба є наслідком різкого схуднення, тому перед тим, як ви вирішили позбутись зайвих кілограмів, особливо це стосується пацієнтів з вираженим ожирінням, рекомендовано здійснювати Ультразвукове дослідження жовчних шляхів та проконсультуватись з лікарем, адже Європейська асоціація по вивченню захворювань печінки радить у Рекомендаціях щодо профілактики розвитку жовчно-кам´яної хвороби під час різкого схуднення застосування певних препаратів, які мають бути призначені та дозовані за індивідуальними показами.

ДО ЯКИХ ЩЕ ЗАГРОЗЛИВИХ СТАНІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ РІЗКЕ СХУДНЕННЯ

Безпечним для здоров´я вважається позбуття 500-800г, максимально 1 кг за тиждень. Не варто намагатись схуднути на 10-20 кг за короткий термін, оскільки різке схуднення може призвести не лише до ефекту швидкого повернення втрачених кілограмів, а і може призводити до цирозу печінки, патологій серцево-судинної системи, порушення менструального циклу, зменшення м´язевої маси, гормональних, електролітних та мікроелементних порушень. Європейською та Американською асоціацією клінічного харчування визначено, що при зменшенні маси тіла на 10 % у 3-місячний термін може призвести до розвитку нутрітивної недостатності, яка потребує лікарської корекції.

ЯКІ ОСНОВНІ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Сучасний тип харчування, так званий західний тип знаменується підвищеним вживанням продуктів, які мають високий глікемічний індекс- швидко здатні підіймати рівень глюкози крові, що призводить до збільшення продукції інсуліну підшлунковою залозою та поступовим виснаженням рецепторів до дії інсуліну – розвивається інсулінорезистентність. Саме вона є патогенетичною ланкою розвитку цукрового діабету, жирової хвороби печінки, серцево-судинних ускладнень. Задля запобігання розвитку даного стану – необхідно суттєво обмежити вживання продуктів з високим глікемічним індексом, до яких належать цукровмісні продукти, вироби з білого борошна, нешліфований рис.

Також слід ретельно ставитись до продуктів, які містять «додатковий цукор», який належить до сахарози або інших рафінованих цукрів у солодких напоях та фруктових соках. Крім того, у безалкогольних солодких напоях «кола» міститься карамельні фарбники, багаті кінцевими продуктами глікації (AGEs), які можуть посилювати інсулінорезистентність та прозапальну активність. Споживання фруктози також призводить до порушення кишкової мікробіоти і зростає доказовість ролі інтестинальної проникності та ендотоксинів у розвитку ожиріння та його негативних наслідків для здоров´я.