У Львові проведуть громадські слухання щодо реорганізації обласного психоневрологічного диспансеру

Під час засідання комісії з питань охорони здоров’я та соцзахисту депутати вирішили провести громадські обговорення щодо реорганізації Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

Відповідно до проекту рішення Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер планують приєднати до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.

«Попередньо члени комісії разом із департаментом охорони здоров’я домовилися, щоб провести такі громадські обговорення 26 червня у малій сесійній залі обласної ради. На цей захід ми запросимо усі зацікавлені сторони: громадськість, медичну спільноту, представників депутатського корпусу, профільної комісії та департаменту. На моє переконання, такі питання як реорганізація комунальних закладів мають вирішуватися максимально відкрито та прозоро», – повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

Як повідомляв раніше Львівський портал, під стінами Львівської облради 16 травня на пікет зібралися працівники Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру: медики вимагали не допустити реорганізації і ліквідації установи.

Згодом на сайті облради з’явилася петиція з вимогою не закривати психоневрологічний диспансер.