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Під облрадою пікетують медики обласного психоневрологічного диспансеру

Соломія Головіна

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Сьогодні, 15 травня, під стінами Львівської обласної ради на пікет зібралися працівники Львівського обласного психоневрологічного диспансеру: медики вимагають не допустити реорганізації та ліквідації їхнього підприємства. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

 

Пікетувальники розповіли, що дізналися про ймовірну реорганізацію і ліквідацію установи шляхом приєднання до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні із сайту облради, де з’явився відповідний проект рішення.

«Місяць тому нас запевняли, що працюватимемо у звичному режимі, що реорганізації не буде. А потім побачили проект рішення…В нас успішна установа, добротні, відремонтовані будівлі, маємо хороші показники. В цьому проекті нема жодного слова про робочі місця, мова йде суто про приміщення, вони просто передаються у власність психлікарні. Чому нас приєднують до психлікарні, яка фактично розвалена і не має сталого господаря, ми не розуміємо. Хочемо чітких пояснень: що відбувається, хто за цим стоїть», – сказала профорганізації Мирослава Луцишин.

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