ОСТАННІ НОВИНИ

У Львівській області подешевшали овочі

Юлія Шпак

|

У Львівській області у травні 2018 року порівняно з квітнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися у середньому на 1%.  Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Зокрема, огірки подешевшали на 41,9%, помідори – на 15,6%, яйця – на 11,1%, часник – на 9,9%, крупи гречані – на 7,3%. Водночас, на 44,5% подорожчала капуста білокачанна, на 13,3% – морква, на 1,7% – хліб.

На 18,7% зросла вартість проїзду у приміському поїзді, на 3,1% – послуги готелів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...