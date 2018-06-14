У Львівській області подешевшали овочі

У Львівській області у травні 2018 року порівняно з квітнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися у середньому на 1%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Зокрема, огірки подешевшали на 41,9%, помідори – на 15,6%, яйця – на 11,1%, часник – на 9,9%, крупи гречані – на 7,3%. Водночас, на 44,5% подорожчала капуста білокачанна, на 13,3% – морква, на 1,7% – хліб.

На 18,7% зросла вартість проїзду у приміському поїзді, на 3,1% – послуги готелів.