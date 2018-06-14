На Львівщині судитимуть хулігана, який побив чиновника лісгоспу

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 34-річного мешканця Борислава, якого підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як вдалося встановити, 2 березня цього року у Дрогобичі двоє чоловіків, особу одного з яких слідство так і не встановило, на очах у перехожих побили металевою арматурою 43-річного мешканця району.

Сам потерпілий переконаний, що це пов’язано із його професійною і громадською діяльністю, адже він перебуває на посаді службовця державного підприємства «Дрогобицьке лісове господарство».

Зазначимо, що нападник досі не зізнався у тому, що ж стало причиною такого вчинку.

Наразі обвинувальний акт скерували у Дрогобицький міськрайонний суд. За вчинене зловмиснику загрожує від 3 до 7 позбавлення волі.

Стосовно іншого фігуранта матеріали досудового розслідування виокремлені в інше провадження. Досудове розслідування триває.