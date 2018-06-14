На кордоні з Польщею митники вилучили дорогий позашляховик

Мешканець Вінниці намагався ввезти в Україну автомобіль VOLVO XC90 з краденими документами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, нещодавно у пункт пропуску «Краковець – Корчова» смугою руху «зелений коридор» в напрямку «в’їзд в Україну» прибув транспортний засіб VOLVO XC90 під керуванням громадянина України 1981 р.н., уродженця м. Вінниці. До митного контролю водій подав пакет документів, згідно з якими автомобіль зареєстровано в Італії, а він користується ним на підставі доручення.

Однак під час перевірки працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС зауважили, що літера В (країна реєстрації – Бельгія) реєстраційного номерного знака змінено на літеру І (країна реєстрації Італія). В подальшому митники розкрутили цілий клубок підробок, які пізніше підтверджено документально. Так, бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є викраденим в Італії, також нема даних щодо реєстрації автомобіля в цій країні. Доручення на право керування транспортним засобом є підробленим.

Насправді ж автомобіль було придбано на аукціоні у США, а згодом через литовську фірму транзитом переміщували на адресу м. Вінниці.

Отже, громадянин намагався перемістити через митний кордон України товар з приховуванням від митного контролю з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять не правдиві відомості щодо відправника, отримувача та ціни транспортного засобу.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Автомобіль «VOLVO XC90» 2006 року випуску вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС