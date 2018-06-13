Водія маршрутки, з якої вчора випала дитина, відсторонили від роботи

Водія маршрутки № 45, на час з’ясування причин вчорашньої події з випадінням дитини з автобуса, буде відсторонено від роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вчора стався прикрий інцидент з водієм маршрутки № 45. Водій допустив порушення — він не повинен був рушати, коли двері не були зачинені. Сьогодні водій має написати пояснення. Тоді ми скеровуємо його в поліцію. На нього складено адмінпротокол, згідно з яким водій заплатить штраф. Також на час з’ясування усіх причин події, водія буде відсторонено від роботи», — розповів керівник «АТП-1» Орест Хамула.

За його словами, водій, з яким стався інцидент, має досвід роботи, і досі не було жодних скарг чи зауважень до нього.