У Львові дитина випала із маршрутки, яка рушила із відкритими дверима

У Львові на вулиці Науковій малий хлопчина років семи вистрибнув із маршрутки №45 на ходу, яка поїхала зі зупинки із відкритими дверима. Про це свідчить відео очевидиці події Оксани Нестор-Заєць, яке опубліковано у спільноті Варта1

«Посадила дівчинка хлопчика в автобус (рочків 6-ти), а водій не подивився й поїхав. Мало того із відкритими дверима, а дитина випала на ходу!», – йдеться у повідомленні Оксани Заєць.

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Авторка опублікованого відео також повідомляє, що викликала поліцію та власноруч написала заяву про цей випадок, бо дівчина з дитиною десь втекли.