В п’ятницю на Львівщині стартує молодіжний фестиваль «Зашків»

Протягом 15 – 17 червня з нагоди 127-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця, відбудеться молодіжний фестиваль «Зашків». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Молоді українські гурти, футбол босоніж, виступи кінологів, показ війькової техніки, спортивні забави, інтелектуальний блок, велопробіг, показові виступи та майстер-клас від клубу «Бойового гопака», кінопокази, лекції, гутірки, дискусії, майстер-класи – це все у програмі фестивалю.

Молодіжний фестиваль «Зашків» пропагує здоровий спосіб життя, а тому продаж, вживання, розповсюдження алкогольних та наркотичних засобів суворо заборонені.

Зазначимо, захід традиційно організовують Львівська обласна державна адміністрація, молодіжні громадські організації Львівщини за підтримки Міністерства молоді та спорту України на історичному місці – Батьківщині Євгена Коновальця у селі Зашків, Львівської області.

Вхід для усіх вільний!

Хто бажає стати волонтером на фестивалі – реєструйтесь

Контакти: (093) 76 82 162 Оксана [datskiv.ok@gmail.com]