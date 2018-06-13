У «Шегинях» молдаванин намагався дати хабара прикордоннику

Громадянин Молдови, аби уникнути штрафу на кордоні, запропонував прикордонникові тисячу гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Зазначається, що напередодні, у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що на українсько-польському кордоні, прикордонники зафіксували факт вчинення адміністративного правопорушення 35-річним громадянином Республіки Молдова.

«Чоловік суттєво перевищив дозволені терміни перебування в Україні, відповідно мав сплатити чималий штраф за вчинення адміністративного правопорушення. Однак подорожній спробував підкупити прикордонника, запропонувавши йому 1000 гривень неправомірної винагороди. Від хабара правоохоронець відмовився, попередньо детально зафіксувавши обставини ще одного правопорушення, та повідомив представників Національної поліції України», – йдеться у повідомленні.

У діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».