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У ДТП в Сколівському районі постраждала подружня пара

Юлія Шпак

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Чоловік з дружиною отримали тілесні ушкодження внаслідок автозіткнення на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 червня близько 21.20 на автодорозі Київ-Чоп у селі Тухолька Сколівського району.

«Зіткнулись автомобілі «Опель Омега», яким керував 36-річний львів’янин та «Фольксваген Гольф», за кермом якого перебував 40-річний мешканець Львівщини. Внаслідок зіткнення травмовані водій «Фольксвагена» та його 37-річна дружина, мешканці міста Сколе», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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