Троє спортсменів зі Львівщини змагатимуться на чемпіонаті Європи з фехтування

У суботу, 16 червня 2018 року, в сербському місті Новий Сад стартує європейська першість з фехтування, де буде розіграно 12 комплектів нагород. До складу збірної України увійшли троє мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Традиційно спортсмени розіграють медалі в індивідуальній та командній першостях з фехтування на шпагах, рапірах і шаблях серед чоловіків та жінок.

Українська команда буде представлена у всіх видах зброї. У складі національної збірної змагатимуться й троє представників Львівщини Ростислав Герцик, Клод Юнес (рапіра) та Ксенія Пантелєєва (шпага).

Особисті змагання відбудуться 16-18 червня, командні – 19-21 червня.