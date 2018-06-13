На Львівщині створять національний парк «Королівські Бескиди»

Вчора, 12 червня, у Старосамбірській районній раді відбулась зустріч щодо створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс». Його орієнтовна площа становитиме 8997 га. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Створення нового національного природного парку вже попередньо погодили з основним землекористувачем – ОКС ЛГП «Галсільліс».

У ході обговорення присутні підтримали ідею створення нового заповідного об’єкту, а Старосамбірська районна рада виступила з ініціативою підготувати клопотання до Міністерства екології та природних ресурсів України про створення національного природного парку «Королівські Бескиди».

Як повідомляв Львівський портал раніше, у Сокальському районі хочуть створити національний природний парк «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара.