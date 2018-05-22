На Сокальщині хочуть створити національний парк імені Любомира Гузара

У Сокальському районі хочуть створити національний природний парк «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Згідно з рішенням Сокальської районної ради, яке прийняли на XIX сесії, до Міністерства екології та природних ресурсів України скерували звернення щодо підтримки клопотання ініціативної групи про створення цього парку.

Орієнтовна площа майбутнього природного парку складатиме 3294 га.

«Блаженніший Любомир завжди наголошував на важливій ролі Церкви в усвідомленні кожної людини її відповідальності за світ, адже лише плекаючи та розвиваючи нашу внутрішню екологію душі, можемо більш відповідально ставитися до оточуючої нас природи», – наголошують у департаменті. І водночас зазначають, що у межах функціонування парку Українська Греко-Католицька Церква долучиться до екологічного виховання дітей.