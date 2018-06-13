На Львівщині повернули світло у 54 населених пункти, які були знеструмлені після негоди

У Львівській області після негоди вже вдалося відновити електропостачання у 54 населених пунктах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За оперативною інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 16:00 годину 13 червня, знеструмленими залишаються 9 населених пунктів області – повністю, а також частково – 2.

Окрім того, енергетики також продовжують ліквідовувати точкові пошкодження в окремих населених пунктах області.

Повністю відновити електропостачання у населених пунктах, знеструмлених унаслідок негоди, планують до кінця дня.

Як повідомляв Львівський портал, через негоду 65 населених пунктів на Львівщині залишились без світла.