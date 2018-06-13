Через негоду 65 населених пунктів на Львівщині залишились без електропостачання

В області тривають роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок негоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За оперативною інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 10:00 годину 13 червня, знеструмленими залишаються 42 населені пункти області – повністю, а також частково – 23 в одинадцяти районах області.

До відновлення енергопостачання залучили 25 бригад ПАТ “Львівобленерго” у складі 105 осіб та 33 одиниці техніки.

Енергетики також продовжують ліквідовувати точкові пошкодження в окремих населених пунктах області.