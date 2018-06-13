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На Львівщині поліцейські затримали 18-річного юнака, який вночі побив та пограбував перехожого

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, який в нічний час напав на перехожого, побив його та пограбував. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Яворівський відділ поліції 12 червня  з заявою про пограбування звернувся 30-річний мешканець міста Новояворівськ. Він повідомив, що кілька днів тому близько 23.30, невідомий чоловік наніс йому удар в обличчя та відібрав у нього мобільний телефон.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 18-річний місцевий мешканець. Речовий доказ поліцейські у нього вилучили.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального провадження у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

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