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Львівські поліцейські розшукують 22-річного грабіжника

Юлія Шпак

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У Львові поліцейській розшукують грабіжника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Франківським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2  ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, розшукується Патер Денис Ігорович, 05.04.1996 р.н., уродженець Львова», – йдеться у повідомленні.

Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування розшукуваного зловмисника, просимо терміново зателефонувати за номером: (032) 238-95-51, або на оперативну лінію 102.

Фото: поліція

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