Львів’ян запрошують на виставку арт-об'єктів із вторсировини

Завтра, 14 червня, о 13.00 годині у рамках еко-проекту «Друге життя» у «Львіварні» (вул. Клепарівська, 18, 2 поверх) відкриється виставка арт-об’єктів із вторсировини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Львові відкриється виставка арт-робіт із вторсировини, над якими, в рамках еко-проекту «Друге життя», працювали українські студенти, яким небайдужа тема роздільного збору сміття та проблема нераціонального використання ресурсів. Учасники проекту представлять на широкий загал власні арт-інсталяції, виготовлені з пластикових, жерстяних, скляних пляшок, паперу та іншої вторсировини.

Експозиція виставки включає арт-об’єкти з різноманітної вторсировини, а також конструкції, для виготовлення яких учасники використали близько 1000 жерстяних банок, 700 пластикових пляшок, 10 кг скла, 25 кг металу, 150 паперових склянок та 5 кг макулатури. Загалом буде представлено 11 об’єктів, що створювались безпосередньо у Львові протягом червня.

Активна позиція творчої молоді, реалізована через сучасне мистецтво в рамках еко-проекту «Друге життя», — це чудова можливість навести різкість на проблему роздільного збору та переробки відходів. У такий спосіб організатори заходу розраховують осучаснити підхід до обговорення екологічної теми та привернути увагу якомога більшої кількості людей.

Переглянути щоденник створення учасниками арт-об’єктів із вторсировини можна на сторінці Facebook — події «Друге життя», а також шукати новини проекту за хештегом #друге_життя.

Виставка триватиме до кінця червня. Вартість відвідування виставки включає також вартість візиту до Музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня» та становить 60 гривень (повний квиток).

14 червня: вхід на виставку вільний.

Розклад роботи «Львіварні»: з 10:00 до 19:00, без вихідних