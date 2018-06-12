Зі Львова до Риму та Мілану: з наступного тижня Ernest запускає ще два нові авіарейси

Сьогодні, 12 червня, у Львові презентували два нові рейси італійської компанії Ernest Aіrlines. І вже 22 червня з Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького прямим авіасполученням можна буде полетіти до Риму (аеропорт Фіумічіно) та до Мілану (аеропорт Мальпенса). Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні нам приємно презентувати два нові напрямки зі Львова до Риму та зі Львова до Мілану. З цими двома сполученнями авіакомпанія Ernest разом може вже запропонувати п’ять різних напрямки зі Львова до Італії. Таким чином ми пропонуємо 15 перельотів щотижня. І вважаємо, що це лише початок нашого розповсюдження польотів до італійської столиці. А загалом можу сказати, що ці обидва міста відіграють важливу роль для усіх українських пасажирів, зокрема з точки зору сполучення з іншими містами», – розповів бізнес-девелопер Ernest Airlines Chady El Tannir.

Окрім цього він зазначив, що завдяки попиту серед пасажирів та клієнтів компанія Ernest Aіrlines розмірковує над авіасполученнями Львова не лише з Італією.

«Компанія Ernest дуже швидко розвивається і постійно повідомляють нас про якісь новинки. Їхні рейси дуже швидко заповнюються і дуже приємно, що вони роблять підняття не в ціні, а навпаки додають додаткові рейси. Тому ми дуже раді, що Ernest є у Львові. І я сподіваюся, що всі рейси, які відкриють, матимуть гарну перспективу, і розвиватимуться в частотності», – сказала директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська.

Отож, віднині українці можуть купувати квитки на п’ять напрямків компанії Ernest Aіrlines: Мілан (Бергамо)-Львів, Неаполь-Львів, Венеція-Львів, Мілан Мальпенса-Львів та Рим-Львів. Як додав Chady El Tannir, всього разом Ernest Aіrlines на літній період буде виконувати 16 перельотів на тиждень, а починаючи з вересня на один менше.

Цікаво, що вартість авіаквитків на нові напрямки стартувала від 29 євро. Щоправда усі найдешевші квитки уже розібрали.

Фото: Львівський портал