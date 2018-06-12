За зберігання наркотиків мешканцю Львівщини загрожує до п’яти років тюрми

Слідчі Шевченківського відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного уродженця Сокаля, якого підозрювали у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах без мети збуту, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.309 КК України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа знайшла два полімерні пакети, в одному з яких були таблетки синього кольору, загальною масою понад 5 грам, а в іншому – майже 14 грамів подрібненої речовини білого кольору.

Вказане чоловік забрав із собою додому, задля власного споживання. Під час обшуків помешкання правопорушника, правоохоронці виявили і вилучили ці особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини. Експертиза встановила, що це були метилендіоксиметамфатамін та амфетамін.

За вчинене зловмиснику загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Наразі справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді м. Львова.