У Моршині відбудеться відкритий чемпіонат області з пейнтболу

У суботу, 23 червня, на спортивно-оздоровчій базі «Диверсант» поблизу Моршина відбудеться відкритий чемпіонат області з пейнтболу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Організатори змагань – оcередок Федерації пейнтболу України у Львівській області – пейнтбольний клуб «Тріада» та спортивно-оздоровча база «Диверсант» за сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. Головний суддя змагань – Олексій Шигальов(м. Львів).

Для участі у змаганнях очікується участь близько 10 команд з Львівщини, а також гості з Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Церемонія відкриття відбудеться 23 червня о 10:00 год.