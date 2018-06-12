ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканцям Львівщини нагадують, як вберегтися від укусів комах

Юлія Шпак

|

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України нагадує мешканцям Львівщини, як вберегтися від укусів комах та що робити, коли комаха все-таки вкусила.

 

Раніше комарі господарювали на відкритих просторах, особливо поблизу водойм. Останнім часом вони абсолютно вільно почуваються у житлових приміщеннях. Присутність комарів у домівках вибиває нас із звичайного ритму, адже вони не дають спокійно спати, а їх укуси можуть спричинити алергічні реакції – від невеликої червоної крапочки до піхурців, схожих на опіки.

Маленьким дітям ці комахи «допікають» найбільше: вразлива дитяча шкіра гостріше реагує на укуси ніж у дорослих, а місце укусу може почервоніти, набрякнути. У багатьох дітей навіть підвищується температура тіла.

Крім алергій, які викликають своїми покусами комарі, вони є переносниками збудників цілого ряду інфекційних захворювань: жовтої лихоманки, японського енцефаліту, філяріозів, малярії, дирофіляріозу тощо. Існує велика різноманітність видів комарів, у Львівській області їх налічується 25 видів, серед них 4 види малярійних. Їх чисельність зростає при  великій кількості опадів та теплого весняно- літнього сезону.

Вирушаючи до лісу чи на галявину, де росте висока трава, будьте обережними: саме у високій траві люблять днювати комарі. Плодяться вони у мілководних водоймах, яких на Львівщині  велика кількість.

Небезпечними є також і мошки, яких особливо велика кількість відмічається в районі  проточних річок, бо вони люблять чисту воду. Період виплоду мошок вже розпочався і триватиме до жовтня. Масовий  їх виліт  припадає на кінець травня, то ж виїзджаючи на природу, потрібно бути обачним.

Укус мошок  дуже небезпечний, бо вони можуть передати токсичні речовини зі слиною. Мошки  найбільше нападають перед заходом сонця, у безвітряну погоду їх легко помітити,  вони рояться клубками, набиваються у волосся, обсідають руки. Місце укусу пекуче, болюче, людина розчухує його, тож може приєднатися вторинна інфекція й виникнути нагноєння.

У 80-х роках великий масовий виліт мошок спостерігався у Сокальському районі, що привело до  падіжу худоби. У 1992-1994 роках напади мошок були у Буському районі, через що не лише падіж худоби, а й значна частина людей зверталася по медичну допомогу. Смертельних випадків, спричинених укусом мошок, на Львівщині не було.

Як захиститися від укусів комах?

  • у приміщенні використовувати електрофумігатори з інсектицидними засобами згідно інструкції;
  • засітчувати вікна протимоскітною сіткою;
  • увечері ховатися у закриті приміщення;
  • одягати закритий одяг;
  • застосовувати репеленти сертифіковані та дозволені в Україні;
  • викошувати трав’яну рослинність біля будинків, присадибних та дачних ділянках, у садах для знищення денних сховищ комарів.

 Якщо ж все ж таки вкусила комаха?

  • не розчісувати місце укусу, можна занести інфекцію;
  • одну чайну ложку соди або кухонної солі розчинити у склянці теплої води і змочувати цим розчином місце укусу щогодини.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...