Мешканцям Львівщини нагадують, як вберегтися від укусів комах

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України нагадує мешканцям Львівщини, як вберегтися від укусів комах та що робити, коли комаха все-таки вкусила.

Раніше комарі господарювали на відкритих просторах, особливо поблизу водойм. Останнім часом вони абсолютно вільно почуваються у житлових приміщеннях. Присутність комарів у домівках вибиває нас із звичайного ритму, адже вони не дають спокійно спати, а їх укуси можуть спричинити алергічні реакції – від невеликої червоної крапочки до піхурців, схожих на опіки.

Маленьким дітям ці комахи «допікають» найбільше: вразлива дитяча шкіра гостріше реагує на укуси ніж у дорослих, а місце укусу може почервоніти, набрякнути. У багатьох дітей навіть підвищується температура тіла.

Крім алергій, які викликають своїми покусами комарі, вони є переносниками збудників цілого ряду інфекційних захворювань: жовтої лихоманки, японського енцефаліту, філяріозів, малярії, дирофіляріозу тощо. Існує велика різноманітність видів комарів, у Львівській області їх налічується 25 видів, серед них 4 види малярійних. Їх чисельність зростає при великій кількості опадів та теплого весняно- літнього сезону.

Вирушаючи до лісу чи на галявину, де росте висока трава, будьте обережними: саме у високій траві люблять днювати комарі. Плодяться вони у мілководних водоймах, яких на Львівщині велика кількість.

Небезпечними є також і мошки, яких особливо велика кількість відмічається в районі проточних річок, бо вони люблять чисту воду. Період виплоду мошок вже розпочався і триватиме до жовтня. Масовий їх виліт припадає на кінець травня, то ж виїзджаючи на природу, потрібно бути обачним.

Укус мошок дуже небезпечний, бо вони можуть передати токсичні речовини зі слиною. Мошки найбільше нападають перед заходом сонця, у безвітряну погоду їх легко помітити, вони рояться клубками, набиваються у волосся, обсідають руки. Місце укусу пекуче, болюче, людина розчухує його, тож може приєднатися вторинна інфекція й виникнути нагноєння.

У 80-х роках великий масовий виліт мошок спостерігався у Сокальському районі, що привело до падіжу худоби. У 1992-1994 роках напади мошок були у Буському районі, через що не лише падіж худоби, а й значна частина людей зверталася по медичну допомогу. Смертельних випадків, спричинених укусом мошок, на Львівщині не було.

Як захиститися від укусів комах?

у приміщенні використовувати електрофумігатори з інсектицидними засобами згідно інструкції;

засітчувати вікна протимоскітною сіткою;

увечері ховатися у закриті приміщення;

одягати закритий одяг;

застосовувати репеленти сертифіковані та дозволені в Україні;

викошувати трав’яну рослинність біля будинків, присадибних та дачних ділянках, у садах для знищення денних сховищ комарів.

Якщо ж все ж таки вкусила комаха?