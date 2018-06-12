Мешканців Львівщини попереджають про підйом рівнів води у річках

Мешканців Львівської області попереджають про негоду та підйом рівнів води на річках, який можуть спричинити зливи. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Сьогодні та завтра, 12-13 червня, на річках басейнів Сяну і Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та силового стоку, а в горах існує загроза утворення окремих селей.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 12 червня, синоптики прогнозують у Львові та області зливи, шквали та місцями град.