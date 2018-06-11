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Львів’ян попереджають про грози та шквали

Олена Карп'юк

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За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби 11 червня у Львові та області пройдуть сильні зливи, шквали до 15-20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Завтра, 12 червня, у Львові та області синоптики також прогнозують грози, місцями сильні зливи та град. Також слід чекати поривів північно-західного вітру до 17-22 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів тепла, вдень стовпчик термометру підніметься до максимальних 26 градусів.

Згідно з даними Sinoptic.ua, сьогодні, 11 червня, у Львові також обіцяють грози та шквали, завтра, 12 червня, – грози, сильний вітер та місцями град.

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