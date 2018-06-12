Двом одеським розбійникам, які напали на львівського таксиста, «світить» до 15 років тюрми

За розбій у львівському таксі двом мешканцям Одещини повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, працівниками Пустомитівського відділу поліції оголошено підозру 27-річному та 40-річному мешканцям Одеської області, які вчинили розбійний напад на водія львівського таксі з метою заволодіння його транспортним засобом.

«Слідством встановлено, що в суботу, 9 червня, близько 21.30 год, вказані особи викликали таксі та доїхали ним у село Конопниця, що на Пустомитівщині. Прибувши за місцем призначення, зловмисники намагались відібрати у 31-річного власника автомобіль. При цьому розбійники погрожували потерпілому вогнепальною зброєю (приставляли пістолет до голови). Проте, львів’янину вдалось утекти разом із ключами від авто», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незадовго порушників затримали правоохоронці та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, спрямований на заволодіння майном у великому розмірі).

На даний час вирішується питання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу.

Довідково: за вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.