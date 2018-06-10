Затримали двох одеських розбійників, які напали на львівського таксиста

Поліцейські затримали двох зловмисників, причетних до розбійного нападу на львівського таксиста, які погрожуючи чоловікові предметом, схожим на пістолет, намагалися заволодіти його автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Пустомитівський відділ поліції 9 червня звернувся за допомогою 30-річний львів’янин, який працює водієм таксі. Чоловік повідомив, що близько 21.35 у селі Конопниця на нього було вчинено розбійний напад.

За словами заявника, двоє пасажирів, яких він мав завезти у це село, неподалік дачного кооперативу приставили йому до голови пістолет та намагалися заволодіти автомобілем «Фольксваген Пасат». Коли ж таксист викинув ключі від машини у траву, незнайомці втекли у ліс в напрямку автодороги Львів – Шегині.

До пошуку зловмисників були задіяні працівники Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області та Пустомитівського відділу поліції. Протягом кількох годин правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися жителі одного із сіл Одеської області віком 28 та 39 років, які тимчасово мешкали у Львові. Обидва затримані. Предмет, схожий на пістолет, яким вони погрожували таксистові, у них вилучено та скеровано на експертизу.

За фактом рорзбійного нападу відкрите кримінальне провадження. Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.