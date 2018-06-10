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Затримали двох одеських розбійників, які напали на львівського таксиста

Андрій Котенський

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Поліцейські затримали двох зловмисників, причетних до розбійного нападу на львівського таксиста, які погрожуючи чоловікові предметом, схожим на пістолет, намагалися заволодіти його автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Пустомитівський відділ поліції 9 червня звернувся за допомогою 30-річний львів’янин, який працює водієм таксі. Чоловік повідомив, що близько 21.35 у селі Конопниця на нього було вчинено розбійний напад.

За словами заявника, двоє пасажирів, яких він мав завезти у це село, неподалік дачного кооперативу приставили йому до голови пістолет та намагалися заволодіти автомобілем «Фольксваген Пасат». Коли ж таксист викинув ключі від машини у траву, незнайомці втекли у ліс в напрямку автодороги Львів – Шегині.

До пошуку зловмисників були задіяні працівники Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області та Пустомитівського відділу поліції. Протягом кількох годин правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися жителі одного із сіл Одеської області віком 28 та 39 років, які тимчасово мешкали у Львові. Обидва затримані. Предмет, схожий на пістолет, яким вони погрожували таксистові, у них вилучено та скеровано на експертизу.

За фактом рорзбійного нападу відкрите кримінальне провадження. Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.

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