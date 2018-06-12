ОСТАННІ НОВИНИ

Державіаслужба пояснила ситуацію з обмеженнями для дронів

Омелян Шевчук

|

Обмеження на польоти легких безпілотників можна порушувати за умови подання відповідної заяви. Про це повідомляє Державна авіаційна служба.

 

«Тимчасовий порядок не забороняє.., а лише встановлює норми щодо подання заявки на використання повітряного простору при необхідності виконання польотів вище зазначеної висоти, або у разі невиконання будь-якої із вимог», – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють такі норми необхідністю інформування користувачів повітряного простору задля безпеки.

Крім того, в авіаслужбі наполягають, що тимчасовий порядок був ухвалений «у зв’язку із можливою загрозою безпеці польотів».

Зазначається, що Положення про використання повітряного простору, затверджені у 2002 році, 1 червня цього року втратили чинність, що і зумовило ухвалення Тимчасового порядку.

«Разом з тим, Державіаслужба залишається відкритою для діалогу щодо норм, встановлених Тимчасовим порядком використання повітряного простору, у частині, що стосується використання повітряного простору безпілотними літальними апаратами», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відомстві зазначили, що 19 червня об 11 годині в Мінінфраструктури відбудеться громадське обговорення проекту Авіаційних правил України «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України».

Раніше Львівський портал повідомляв, що Державіаслужба встановила суттєві обмеження на польоти дронів.

Українська правда

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...