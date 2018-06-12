Державіаслужба пояснила ситуацію з обмеженнями для дронів

Обмеження на польоти легких безпілотників можна порушувати за умови подання відповідної заяви. Про це повідомляє Державна авіаційна служба.

«Тимчасовий порядок не забороняє.., а лише встановлює норми щодо подання заявки на використання повітряного простору при необхідності виконання польотів вище зазначеної висоти, або у разі невиконання будь-якої із вимог», – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють такі норми необхідністю інформування користувачів повітряного простору задля безпеки.

Крім того, в авіаслужбі наполягають, що тимчасовий порядок був ухвалений «у зв’язку із можливою загрозою безпеці польотів».

Зазначається, що Положення про використання повітряного простору, затверджені у 2002 році, 1 червня цього року втратили чинність, що і зумовило ухвалення Тимчасового порядку.

«Разом з тим, Державіаслужба залишається відкритою для діалогу щодо норм, встановлених Тимчасовим порядком використання повітряного простору, у частині, що стосується використання повітряного простору безпілотними літальними апаратами», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відомстві зазначили, що 19 червня об 11 годині в Мінінфраструктури відбудеться громадське обговорення проекту Авіаційних правил України «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України».

Раніше Львівський портал повідомляв, що Державіаслужба встановила суттєві обмеження на польоти дронів.

Українська правда