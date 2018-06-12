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Державіаслужба встановила суттєві обмеження на польоти дронів

Андрій Котенський

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Державна авіаційна служба України встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден вагою до 2 кг, зокрема поряд із місцями масового скупчення людей (без попереднього отримання дозволу на польоти) та місць аварій і катастроф. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті відомства Тимчасовому порядку використання повітряного простору України, пише Interfax.

 

Окрім осіб, що керують дронами масою понад 2 кг, пілоти легких безпілотників тепер також зобов’язані дотримуватися певних правил.

Зокрема, без інформування та отримання дозволів від відповідних відомчих органів польоти можуть виконуватися лише вдень і за додержання низки умов.

Зокрема, заборонено літати над промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами палива, нафти, газу, інших небезпечних речовин і рідин тощо.

Центральні вулиці міст, селищ міського типу і сіл, залізниці державного та регіонального значення, дороги державного значення та лінії електропередачі можна перетинати, але не літати над ними.

Заборонені польоти безпілотників над виправними центрами, колоніями і СІЗО, а також об’єктами під охороною, списки яких визначені Міноборони, МВС, Держприкордонслужбою, СБУ, Нацполіцією, Нацгвардією, іншими військовими та правоохоронними органами.

Також заборонено літати над «іншими важливими державними і потенційно небезпечними об’єктами», проте їхній список та критерії в тексті порядку не зазначені.

Над перерахованими об’єктами можна літати, отримавши дозвіл від відповідного відомства, власника, адміністрації і т. п.

Крім того, заборона на польоти поширюється на місця аварій і катастроф, зони спецоперацій, зокрема поліцейських, зони проведення АТО та зони, «визначені для забезпечення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона».

Оприлюднений порядок також визначає максимальну швидкість польоту (160 км/год), висоту (50 м), відстань від пілота (не більше ніж 500 м) і відстань від сторонніх осіб – не ближче ніж 30 метрів, для дітей до 12 років – не ближче ніж 50 метрів, для груп осіб понад 12 людей – не ближче ніж 150 метрів.

В інших випадках польоти безпілотників масою до 2 кг включно та всі без винятку польоти безпілотників масою понад 2 кг виконуються в межах заборон/обмежень використання повітряного простору (ВПП) із додержанням вимог з подання заявок на ВПП, одержання дозволів і умов ВПП, інформування органів управління Повітряних сил ЗСУ, органів Державної прикордонної служби України, а також органів, що відповідають за управління польотами.

Як повідомлялося, в травні 2017 року Державна авіаційна служба України запропонувала запровадити реєстрацію всіх безпілотних повітряних суден (БПС), що мають масу понад 250 грамів.

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