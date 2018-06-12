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27-річний львів'янин затримав чоловіка, який його обікрав його у магазині

Дарина Смеречанська

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У Львові 27-річний відвідувач магазину затримав чоловіка, який його обікрав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, 7 червня до правоохоронців надійшло повідомлення від 27-річного львів’янина про те, що близько 20.10 в одному із магазинів міста у нього було викрадено сумочку з документами, ключами та іншим майном. За словами заявника, зловмисник, викравши сумочку, намагався втекти. Тоді чоловік повідомив про подію поліцейських, наздогнав втікача та затримав його.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 35-річний львів’янин. Викрадену сумочку у нього вилучено. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2  ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує – позбавлення волі до п’яти років.

Суд обрав для зловмисника міру запобіжного заходу – домашній арешт, досудове розслідування триває.

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