27-річний львів'янин затримав чоловіка, який його обікрав його у магазині

У Львові 27-річний відвідувач магазину затримав чоловіка, який його обікрав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, 7 червня до правоохоронців надійшло повідомлення від 27-річного львів’янина про те, що близько 20.10 в одному із магазинів міста у нього було викрадено сумочку з документами, ключами та іншим майном. За словами заявника, зловмисник, викравши сумочку, намагався втекти. Тоді чоловік повідомив про подію поліцейських, наздогнав втікача та затримав його.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 35-річний львів’янин. Викрадену сумочку у нього вилучено. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує – позбавлення волі до п’яти років.

Суд обрав для зловмисника міру запобіжного заходу – домашній арешт, досудове розслідування триває.