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Учасники АТО зі Львівщини отримають майже 6 мільйонів соцдопомоги

Олена Карп'юк

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Цьогоріч на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС), членів їхніх сімей, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні, із передбачених 27,1 млн грн із обласного бюджету виділили вже 5,5 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відповідно до рішення останньої сесії обласної ради, обсяг зазначеної програми запропоновано збільшити ще на 320 тис. гривень.

Ці кошти скерують департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА для виплати грошової допомоги 40 внутрішньо переміщеним особам-учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) на вирішення матеріально-побутових проблем.

Нагадаємо, шістьом учасникам АТО зі Львівщини також виділять частину коштів на купівлю житла.

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