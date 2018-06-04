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Шістьом бійцям АТО виділять із бюджету Львівщини частину коштів на купівлю житла

Олена Карп'юк

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Станом на сьогодні шестеро учасників АТО виявили бажання придбати житло на умовах співфінансування. На ці потреби з обласного бюджету виділили майже 1,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

 

Придбати житло на  умовах співфінансування  можуть:

1) члени сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дружина),

2) учасники Операції Об’єднаних сил:

– на утриманні яких є діти з інвалідністю,

– особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719),

– матері, батьки, опікуни, які мають на утриманні 4-ох і більше дітей;

– особи, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо);

– учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та є внутрішньо переміщеними особами.

Закупівля житла здійснюється таким чином: власні кошти покупця житла мають становити не більше 50% від розрахункової вартості житла, кошти місцевого бюджету – не менше 25% від розрахункової вартості житла (з міського бюджету м. Львова становить не менше 40% розрахункової вартості житла), кошти обласного бюджету – не більше 25% від розрахункової вартості житла (для м. Львова – не більше 10 відсотків розрахункової вартості житла).

Для цього зазначені категорії громадян мають перебувати на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

Зазначимо, на Львівщині на 2018-2020 роки для придбання житла для учасників Операції Об’єднаних сил та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування виділили понад 9,7 млн грн.

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