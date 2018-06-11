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У Львові проведуть Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

Дарина Смеречанська

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У Львові 21 червня відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського міського центру зайнятості.

 

Захід розпочнеться об 11.00 год.  у Львівському міському центрі зайнятості (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122).

У ньому братимуть участь понад 20 представників підприємств, установ, організацій м. Львова, які запропонують пошуковцям роботи близько 200 вакансій за різними професіями та спеціальностями. Учасники ярмарку вакансій зможуть пройти співбесіду з працедавцями,  ознайомитися з наявними вакансіями, а також  – з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова та з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців центру зайнятості.

У рамках Ярмарку для осіб з інвалідністю о 10.00 год. буде проведено семінар на тему: «Соціальні програми та можливість навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації для осіб з інвалідністю» за участю представників Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів та ДВНЗ «Університет банківської справи».

 

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