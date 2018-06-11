У Львові медичні книжкові раритети опинилися під загрозою «дерибану»

У Львові реорганізували наукову медичну бібліотеку, яка знаходиться у стінах будівлі колишнього страхового товариства «Дністер», що по вулиці Руській, 20. Унікальне сховище медичної літератури тепер приєднують до Львівського медичного коледжу післядипломної освіти. Такого рішення дійшли депутати під час нещодавньої сесії Львівської обласної ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо у перепрофільованій Львівській обласній науковій медичній бібліотеці міститься сховище медичних книг. Виявилося, що це не просто медична література, а унікальна книгозбірня Львівської обласної наукової медичної бібліотеки, яка налічує близько 250 тисяч примірників рідкісної літератури.

«Коледж має дуже потужний освітній потенціал. І завдяки міжнародній співпраці ми плануємо оновити матеріально-технічну базу бібліотеки», – прокоментувала таке рішення директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Як пише видання Високий Замок, бібліотекарі побоюються не за свої посади, а за те, щоб унікальні книжки не порозкрадали. Бо якщо збірка потрапить в інші руки, невідомо, як з нею поведуться. А там є книжки XIX століття, з іменними печатками відомих галицьких лікарів, із їхніми екслібрисами. Це частина унікальної медичної історії Львова і Львівщини.

«Бібліотека має майже сторічну історію, а коледж був заснований 1985 року при лікарні швидкої медичної допомоги, – розповіла журналісту директор бібліотеки Ярослава Лозинська. – Якби номінально залишили структуру і підпорядкування бібліотеки як наукового закладу, зі збереженням фондів, ми би ще могли миритися з цим. А тут так виглядає, що спершу зроблять реорганізацію, тобто заберуть усі можливості захищатися, а тоді з тим книжковим фондом невідомо що станеться. Усе піде під ніж! Ми написали листи керівництву облради. На засіданні медичної комісії облради нас запевняли, що усі – за бібліотеку. Обласна рада навіть виділила нам кошти на придбання електронного каталогу.

І тут – такий ляпас! У зв’язку з реорганізацією медичної галузі Львівщини департамент охорони здоров’я ЛОДА вирішив відкинути усі «немедичні» установи, які у них перебувають на балансі. Тому обласна комісія з медицини «відфутболила» наукову медичну бібліотеку. Проект рішення чекав на схвалення депутатів облради на сесії. Далі піде процедура ліквідації установи. Патова ситуація …Такі унікальні фонди дати на «дерибан» студентській бібліотеці – нонсенс…»

За словами Ярослави Лозинської, бібліотека обслуговує 5 тисяч лікарів Львівщини, а тепер книжки зможуть юзати і звичайні студенти-медики…

«Установа ця – вкрай потрібна, адже достовірність інформації для наукових робіт треба звіряти із друкованими джерелами. Уся професура, яка є в медінституті, захищала свої дисертації на матеріалах з цієї бібліотеки. Тут постійно проводять наукові конференції, сюди приходять дуже відомі лікарі, вивчають книжки своїх колег сторічної давності», – бідкається директор бібліотеки.

Водночас заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк не бачить нічого поганого, щоб доступ до унікальних книг отримали студенти.

«У цієї бібліотеки немає ні приміщення, ні активів. Логічно було би, щоб її взяв або Медуніверситет, або медичний коледж. Керівника там немає, є виконувач обов’язків директора. Книги в бібліотеці усі залишаться, ніхто їх не розкраде. Нехай ними користуються студенти, що тут поганого? Бібліотека має жити, до неї мають ходити люди. Не йдеться про звільнення працівників бібліотеки. Оптимізація — не означає скорочення, звільнення. Оптимізація — це, по-перше, ефективне використання ресурсів, а по-друге, щоб усі блага, які там є, служили людям», – прокоментував «ВЗ» ситуацію Володимир Гірняк.

Довідка:

Історія книгозбірні Львівської обласної наукової медичної бібліотеки сягає XVII століття. У 1608 році у Львові розпочав діяльність Єзуїтський колегіум, при якому заснували найстарішу в Україні бібліотеку. Австрійська влада наприкінці XVІІІ ст. разом зі скасуванням монастирів і орденів розформовувала і великі бібліотеки. Частину цих книг звозили до приватної бібліотеки графа Оссолінського, заснованої 1817 року у Львові і згодом подарованої громаді міста.

У 1900 р. було організовано Львівське лікарське товариство, яке 1920 року створило Першу випозичальню книжок. Тож 1920 рік можна вважати роком заснування обласної медичної бібліотеки. У 1925 році вона налічувала вже декілька тисяч томів.

До 1954 року її фонд на той час зріс до 30 тисяч примірників. Вони не вміщалися у невеликому приміщенні Лікарського дому. У 1963 р. фонд бібліотеки перенесли у «вишитий» будинок на вул. Руській, 20. Туди ж перенесли і рідкісні книги австрійського періоду, які скромно стояли позаду основного фонду і чекали свого часу. Нині вони є перлинами книгозбірні, як і книги з колекції Товариства Галицьких Лікарів, Українського Лікарського Товариства, Towarzystwa Аp tekarskiego, періодика по чатку ХХ ст., книги з приватних колекцій знаних лікарів довоєнного періоду.

Найстаріша книга — «Загальна експериментальна хімія» 1800 р.

Нині фонд налічує 250 тисяч примірників, які розміщено на металевих банківських стелажах, спеціально виготовлених у Відні на замовлення страхового товариства та колишнього Банку «Дністер».