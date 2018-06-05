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Львівська облрада реорганізувала чотири комунальні заклади, ще один – ліквідувала

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 5 червня, Львівська обласна рада реорганізувала чотири свої комунальні заклади, а ще один – взагалі ліквідувала. Відповідні рішення ухвалили депутати під час сесії Львівської облради, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Львівську обласну наукову медичну бібліотеку, що у Львові на вул. Руській, 20, реорганізували шляхом приєднання її до Львівського медичного коледжу післядипломної освіти.

«Коледж має дуже потужний освітній потенціал. І завдяки міжнародній співпраці ми плануємо оновити матеріально-технічну базу бібліотеки», – пояснила директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Реорганізація зачепила й ряд закладів фтизіатричної служби Львівщини, зокрема Жидачівський, Золочівський, Червоноградський протитуберкульозні диспансери. Всіх їх приєднали до Львівського регіонального фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр.

Ірина Микичак підкреслила, що цим рішенням в області фактично завершують реорганізацію всієї фтизіатричної служби, яка триває протягом останніх двох років.

Також обласні депутати ліквідували Львівську обласну психолого-медико-педагогічну консультацію, що розташована у Львові на вул. Короленка, 1. При цьому при Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти утворять структурний підрозділ – обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти.

Натомість Дитячий туберкульозний санаторій реорганізувати обласним депутатам не вдалося. Заклад мали приєднати до Львівського обласного протитуберкульозного диспансеру, однак цього зробити не вийшло через брак голосів.

Зазначимо, сьогодні Львівську обласну раду пікетували мешканці Винник, які виступають проти реорганізації місцевої санаторної школи-інтернату. Також із протестом зібрались медики Львівського обласного психоневрологічного диспансеру, який також хочуть реорганізувати.

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