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Цьогоріч на Львівщині планують відкрити шість дитбудинків сімейного типу

Олена Карп'юк

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Протягом року на території Львівської області відкриють шість дитячих будинків сімейного типу. Нові дитбудинки будуть розташовані у Радехові, Пнікуті, Золочеві, Наварії та у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як зазначив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, станом на сьогодні в області функціонує 34 будинки сімейного типу, у яких на вихованні перебувають 243 дитини.

«Усіх охочих, хто бажає взяти на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, просимо звертатись у Служби у справах дітей за місцем проживання або у Службу у справах дітей Львівської ОДА», – наголосив Володимир Лис.

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