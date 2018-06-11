Цьогоріч на Львівщині планують відкрити шість дитбудинків сімейного типу

Протягом року на території Львівської області відкриють шість дитячих будинків сімейного типу. Нові дитбудинки будуть розташовані у Радехові, Пнікуті, Золочеві, Наварії та у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, станом на сьогодні в області функціонує 34 будинки сімейного типу, у яких на вихованні перебувають 243 дитини.

«Усіх охочих, хто бажає взяти на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, просимо звертатись у Служби у справах дітей за місцем проживання або у Службу у справах дітей Львівської ОДА», – наголосив Володимир Лис.