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«Стіна на стіну»: у Львові серед ночі влаштували розбірки через побиття таксиста

Дарина Смеречанська

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Через побиття таксиста у Львові кілька десятків його колег ледь не вдалися до самосуду, з’ясовуючи стосунки з кривдником. Патрульним вдалося врегулювати конфлікт і затримали його учасника, який, за словами свідків, наніс тілесні ушкодження таксистові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Так,  сьогодні уночі патрульні отримали орієнтування, що з населеного пункту Брюховичі проспектом Чорновола рухається бус Mercedes-Benz сірого кольору на якому їдуть особи, які нанесли тілесні ушкодження таксистові. Інспектори виявили на заправній станції кілька десятків автомобілів, водії яких приїхали на захист колеги. Туди ж з’їхалась так звана група підтримка другої сторони конфлікту. Чоловіки хотіли вдатися до самосуду.

Через чисельну кількість учасників, патрульні залучили додаткові сили.

Інспектори затримали одного із чоловіків, який за словами очевидці наносив тілесні ушкодження і доставили у відділ поліції. Конфлікт вдалося врегулювати, на місце викликали слідчих. Громадяни заспокоїлися і роз’їхалися.

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