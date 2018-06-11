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Спортсмени зі Львівщини здобули п’ять нагород на чемпіонаті Європи з армспорту

Олена Карп'юк

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Нещодавно у столиці Болгарії Софії завершився чемпіонат Європи з армспорту, на якому спортсмени зі Львівщини вибороли п’ять нагород: дві срібні та три бронзові. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Срібну медаль серед юніорів до 21 року виборов Роман Синейко (80 кг, ліва рука). У цій же категорії Богдан  Слоцький (80 кг права рука) здобув бронзу.

Також спортсмен Богдан Фабрика серед юніорів до 18 років із вагою 70 кг виборов срібну медаль, змагаючись правою рукою, та бронзову – в поєдинку лівою.

Ще одна спортсменка Анна Гранатова з вагою 50 кг виборола бронзу, змагаючись лівою рукою у категорії серед дорослих.

Тренували спортсменів Роман Рудницький (ОДЮСШ) та Богдан Іваницький (Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва).

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