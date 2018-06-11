Майстер-класи та кінопокази: львів’ян запрошують на Фестиваль мобільного кіно

Упродовж двох днів, 15−16 червня, у Центрі Шептицького відбудеться Фестиваль мобільного кіно (Mobile Flix Fest). На гостей заходу чекатимуть кінопокази, воркшопи від продюсерів, режисерів і документалістів, а також майстер-клас із мобільної фотографії для школярів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
До конкурсної програми Фестивалю відібрали 17 короткометражних фільмів від 20 учасників із Київщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Запоріжжя. Наймолодшому з них 16 років, найстаршому — 61.
Найкращі фестивальні фільми глядачі побачать у суботу, 16 червня. Журі нагородить переможців у трьох номінаціях: «Креативний дебют», «Креативний погляд» та «Креативна композиція». Призовий фонд Mobile Flix Fest — 20 000 гривень. Лауреати також отримають абонемент на відвідування всіх заходів фестивалю Docudays UA у 2019 році.
До суддівської колегії увійшли програмний директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Геннадій Кофман, відеограф hromadske.ua Богдан Кутєпов, оператор-постановник художніх та документальних фільмів Маркіян Канюка, засновник першого у Львові Кіноклубу Олег Яськів, режисер Андрій Приймаченко і програмна директорка Mobile Flix Fest Вікторія Бабенко.
Організаторами Mobile Flix Fest є Школа журналістики УКУ спільно з Міжнародним фестивалем про права людини Docudays UA за підтримки Британської ради. Проект здійснюється в рамках програми «Culture Bridges», що фінансується ЄС та реалізується Британською Радою за підтримки EUNIC.
П’ятниця, 15 червня
Mobileстарт: знайомство та майстерні
- 16.00 — 16.30 — Урочисте відкриття Фестивалю мобільного кіно
- 16.30 — 17.30 — Кіно в наплічнику: майстерня Богдана Кутєпова (hromadske.ua)
- 16.30 — 17.30 — MobileКідз: фотомайстерня для дітей і підлітків від Віталія Грабара (фотоагентство LUFA). Реєстрація: bit. ly/smartphoto_MFF2018
- 18.00 — 19.00 — Монтаж відео на телефонах: відеопрактикум з режисером Андрієм Приймаченком
Субота, 16 червня
Відеодень: майстер-класи та кінопокази
- 10.00 — 11.30 — Великий креатив в малому форматі: майстер-клас Володимира Москальця (1+1 Production)
- 11.30 — 13.00 — Як зробити ваше відео популярним: майстер-клас Андрія Ситника (1+1 Media)
- 14.00 — 15.00 — Документальне кіно і сучасний медійний ринок: лекція-презентація Геннадія Кофмана
- 15.00 — 16.00 — Як створювати відеоісторії у 360°: майстер-клас New Cave Media
- 17.00 — 18.00 — Як запалити людей знімати любительське кіно: майстер-клас продюсера Сергія Караванця
- 18.00 — 19.00 — Перегляд фільмів / Церемонія нагородження
Олена Карп'юк