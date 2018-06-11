ОСТАННІ НОВИНИ

Майстер-класи та кінопокази: львів’ян запрошують на Фестиваль мобільного кіно

Олена Карп'юк

|

Упродовж двох днів, 15−16 червня, у Центрі Шептицького відбудеться Фестиваль мобільного кіно (Mobile Flix Fest). На гостей заходу чекатимуть кінопокази, воркшопи від продюсерів, режисерів і документалістів, а також майстер-клас із мобільної фотографії для школярів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

До конкурсної програми Фестивалю відібрали 17 короткометражних фільмів від 20 учасників із Київщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Запоріжжя. Наймолодшому з них 16 років, найстаршому — 61.

Найкращі фестивальні фільми глядачі побачать у суботу, 16 червня. Журі нагородить переможців у трьох номінаціях: «Креативний дебют», «Креативний погляд» та «Креативна композиція». Призовий фонд Mobile Flix Fest — 20 000 гривень. Лауреати також отримають абонемент на відвідування всіх заходів фестивалю Docudays UA у 2019 році.

До суддівської колегії увійшли програмний директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Геннадій Кофман, відеограф hromadske.ua Богдан Кутєпов, оператор-постановник художніх та документальних фільмів Маркіян Канюка, засновник першого у Львові Кіноклубу Олег Яськів, режисер Андрій Приймаченко і програмна директорка Mobile Flix Fest Вікторія Бабенко.

Організаторами Mobile Flix Fest є Школа журналістики УКУ спільно з Міжнародним фестивалем про права людини Docudays UA за підтримки Британської ради. Проект здійснюється в рамках програми «Culture Bridges», що фінансується ЄС та реалізується Британською Радою за підтримки EUNIC.

П’ятниця, 15 червня

Mobileстарт: знайомство та майстерні

  • 16.00 — 16.30 — Урочисте відкриття Фестивалю мобільного кіно
  • 16.30 — 17.30 — Кіно в наплічнику: майстерня Богдана Кутєпова (hromadske.ua)
  • 16.30 — 17.30 — MobileКідз: фотомайстерня для дітей і підлітків від Віталія Грабара (фотоагентство LUFA). Реєстрація: bit. ly/smartphoto_MFF2018
  • 18.00 — 19.00 — Монтаж відео на телефонах: відеопрактикум з режисером Андрієм Приймаченком

Субота, 16 червня

Відеодень: майстер-класи та кінопокази

  • 10.00 — 11.30 — Великий креатив в малому форматі: майстер-клас Володимира Москальця (1+1 Production)
  • 11.30 — 13.00 — Як зробити ваше відео популярним: майстер-клас Андрія Ситника (1+1 Media)
  • 14.00 — 15.00 — Документальне кіно і сучасний медійний ринок: лекція-презентація Геннадія Кофмана
  • 15.00 — 16.00 — Як створювати відеоісторії у 360°: майстер-клас New Cave Media
  • 17.00 — 18.00 — Як запалити людей знімати любительське кіно: майстер-клас продюсера Сергія Караванця
  • 18.00 — 19.00 — Перегляд фільмів / Церемонія нагородження

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...