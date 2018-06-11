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Львівські поліцейські розшукали зниклу безвісти 13-річну дівчинку

Олена Карп'юк

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Працівники Старосамбірського відділення поліції спільно з рятувальниками та місцевими мешканцями впродовж усієї ночі шукали зниклу 13-річну дівчинку. І сьогодні, 11 червня, об 11:15 год., дитину виявили в полі на відстані близько кілометра від її будинку, коли вона поверталася додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Дівчинка є здоровою та неушкодженою, наразі з нею працюють психологи.

Нагадаємо, повідомлення про те, що 13-річна мешканка Старосамбірського району вийшла з дому і не повернулася, надійшло до поліції 10 червня.

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