На Львівщині розшукують 13-річну дівчину, яка вийшла з дому і не повернулася

Правоохоронці розшукують безвісти зниклу Янів Вероніку Володимирівну, 8.12.2004 р.н., жительку с. Страшевичі Старосамбірського району Львівської області. 10 червня вона вийшла з дому, однак назад не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Прикмети: на вигляд – 13 років, ріст 140 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве довге, очі сірого кольору, зуби рівні, брови чорні.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцеперебування неповнолітньої, повідомити за номером 097-406-49-42 або на оперативну лінію 102.