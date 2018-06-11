Львів’яни вимагають не закривати вулицю Дорошенка для автомобілів

Львів’яни просять міську раду Львова переглянути рішення щодо реорганізації руху на вул. Дорошенка та створення на її частині пішохідної зони. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Андрій Залуцький, який є автором електронної петиції, просить Львівську міську раду відмінити рішення щодо реорганізації руху на вул. Дорошенка.

«Прийняте рішення щодо заборони проїзду автотранспорту на початку вул. Дорошенка (та створення на цій ділянці пішохідної зони) і перенесення потоків автотранспорту в об’їзд вулицями Гнатюка та Університетською з подальшим поворотом на Дорошенка ускладнить рух на цих вулицях, збільшить час проїзду у даному районі, призведе до дискомфорту водіїв під час водіння. Прошу відмінити це рішення та розробити інший варіант прискорення руху транспорту на вул. Дорошенка (ділянка від пр. Свободи до вул. Словацького) без обмеження проїзду на початку вул. Дорошенка», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, станом на сьогодні, 11 червня, під петицією підписалися 43 людини. Для того, щоб її розглянула Львівська міська рада, потрібно зібрати 500 підписів.

Як повідомляв Львівський портал, у липні частину вул. Дорошенка у Львові закриють для автомобілів: від пр. Шевченка до вул. Банківської облаштують пішохідну зону. Відтак проїзд громадського транспорту на цій ділянці не зміниться, проте приватний транспорт тут їздити більше не буде. Із детальною схемою проїзду можна ознайомитися тут.