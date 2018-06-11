ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян кличуть на творчу зустріч із коміком Тарасом Стадницьким

Дарина Смеречанська

|

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р.Іваничука запрошує 13 червня о 17.00 на творчу зустріч із гумористом Тарасом Стадницьким (більше відомим  як Володька з команди «V.I.P. Тернопіль»). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Тарас Стадницький народився 19 травня 1983 року на хуторі Лозові (Жовківський район, що на Львівщині). Із «червоним» дипломом закінчив факультет прикладної математики ЛНУ ім. І. Франка. Шість років працював у видавництві. Акторську кар’єру розпочав у команді КВН «Набла». Створив команду «Перша сільська збірна» і став єдиним її учасником. Грає у проекті скетчком «Країна У», пише сценарії.

Сьогодні Тарас успішний актор, шоумен, гравець команди «V.I.P. Тернопіль», член журі багатьох мистецьких конкурсів і фестивалів.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...