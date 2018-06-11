Львів'ян кличуть на творчу зустріч із коміком Тарасом Стадницьким

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р.Іваничука запрошує 13 червня о 17.00 на творчу зустріч із гумористом Тарасом Стадницьким (більше відомим як Володька з команди «V.I.P. Тернопіль»). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Тарас Стадницький народився 19 травня 1983 року на хуторі Лозові (Жовківський район, що на Львівщині). Із «червоним» дипломом закінчив факультет прикладної математики ЛНУ ім. І. Франка. Шість років працював у видавництві. Акторську кар’єру розпочав у команді КВН «Набла». Створив команду «Перша сільська збірна» і став єдиним її учасником. Грає у проекті скетчком «Країна У», пише сценарії.

Сьогодні Тарас успішний актор, шоумен, гравець команди «V.I.P. Тернопіль», член журі багатьох мистецьких конкурсів і фестивалів.