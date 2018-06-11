Крадіжка дроту заблокувала рух електрички Самбір – Стрий і потягу Трускавець – Київ

Сьогодні, 11 червня, близько 05:45 год., на перегоні Самбір – Дубляни-Самбірські було виявлено крадіжку контактного дроту марки МФ-100 загальною довжиною близько 1 км. Це призвело до поломки двох струмоприймачів та вимушеної зупинки електропоїзда №6132 сполученням Самбір – Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Укрзалізниці.

«Інформація про надзвичайний випадок оперативно надійшла диспетчерському апарату магістралі та в правоохоронні органи. Електропоїзд №6132 продовжив рух лише за допомогою допоміжного локомотива, який прибув на місце події. Окрім нього, внаслідок крадіжки контактного дроту приблизно на 2:50 год. було затримано рух електропоїзда №6131 (Стрий – Самбір) та пасажирського поїзда №50 (Трускавець – Київ)», – йдеться у повідомленні.

На місце прибули ремонтні бригади. Орієнтовно о 09:20 год. рух поїздів був відновлений. Наразі всі деталі події розслідують правоохоронці.

Зазначимо, що кілька тижнів тому на перегоні Дрогобич – Дубляни-Самбірські злодії поцупили контактний провід загальною довжиною 555 м.

У зв’язку з цим залізничники наполягають на посиленні роботи правоохоронців, оскільки переконані, що крадіжки контактного дроту на території обслуговування Самбірської дистанції електропостачання чинить організована група осіб.

Загалом протягом 2017 року на Львівській залізниці зафіксували 10 випадків крадіжок контактного дроту та втручання в роботу пристроїв електропостачання. Загальні збитки від протиправних дій зловмисників склали майже 240 тисяч грн.