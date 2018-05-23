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На Львівщині не курсували потяги через крадіжку контактної мережі

Марта Голик

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На залізничному перегоні Дубляни–Самбірські–Дрогобич через крадіжку контактних дротів зупинився рух поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За повідомленням чергового Львівської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця», 22 травня о 06:05, на залізничному перегоні Дубляни–Самбірські–Дрогобич, електропоїзд № 6132 сполученням Самбір–Стрий, через обрив і провисання контактного дроту пошкодив два струмоприймача.

Фото ілюстративне

Під час огляду місця події бригадою ЕЧК-24 виявлено крадіжку 700 м дроту контактної мережі.

Для пропуску поїздів було задіяно маневрові тепловози. Внаслідок крадіжки дроту затримка поїзда № 6132 сполученням Самбір – Стрий склала 3 год.19 хв., поїзду № 50 сполученням Київ–Трускавець – 4 год.38 хв., поїзду № 6131 сполученням Стрий–Самбір – 4 год.11 хв.

Станом на зараз рух потягів уже відновлено.

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