На Львівщині не курсували потяги через крадіжку контактної мережі

На залізничному перегоні Дубляни–Самбірські–Дрогобич через крадіжку контактних дротів зупинився рух поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За повідомленням чергового Львівської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця», 22 травня о 06:05, на залізничному перегоні Дубляни–Самбірські–Дрогобич, електропоїзд № 6132 сполученням Самбір–Стрий, через обрив і провисання контактного дроту пошкодив два струмоприймача.

Під час огляду місця події бригадою ЕЧК-24 виявлено крадіжку 700 м дроту контактної мережі.

Для пропуску поїздів було задіяно маневрові тепловози. Внаслідок крадіжки дроту затримка поїзда № 6132 сполученням Самбір – Стрий склала 3 год.19 хв., поїзду № 50 сполученням Київ–Трускавець – 4 год.38 хв., поїзду № 6131 сполученням Стрий–Самбір – 4 год.11 хв.

Станом на зараз рух потягів уже відновлено.