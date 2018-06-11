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Фестиваль для вчителів зібрав у Львові близько 700 освітян

Олена Карп'юк

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Фестиваль гуманної педагогіки, який проходив у Львові 8-10 червня, зібрав близько 700 освітян із 23 областей України, а також гостей з-за кордону, зокрема, з Нідерландів та Хорватії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На фестивалі учасники обговорювали гуманні засади освіти і виховання, способи налагодження доброзичливих стосунків вчителів із батьками та учнями. Освітяни могли прослухати лекції, відвідати майстер-класи, панельні дискусії на різноманітні теми від 41 спікера.

«Темою цьогорічного фестивалю є поетичні рядки з праць В. Крищенка: „Родина, родина – це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям“. Ми хотіли, аби учасники нашого заходу обмінялись власними напрацюваннями з питань родинного виховання дітей нового покоління, створення та функціонування сім’ї», – розповіла організаторка заходу Валентина Матяшук.

Окрім досвідчених у галузі експертів, з учасниками фестивалю спілкувались також представники різних культур та етносів, які розповіли про особливості виховання у єврейській, мусульманській, польській родинах. Вперше фестиваль відвідав іноземний спікер, Хенк Бонс, радник правозахисної організації «Amnesty International», який поділився досвідом створення спеціальних шкіл для дітей з інвалідністю у Нідерландах.

Фото: Львівський фестиваль гуманної педагогіки

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