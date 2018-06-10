У Львові третю добу шукають зниклого чоловіка

Поліція встановлює місце знаходження безвісті зниклого львів’янина Романа Ромахи. Про це Львівському порталу повідомили у Франківському Відділку поліції.
За даними відомства, 38-річний чоловік вийшов із дому по вулиці Науковій ще 7 червня та досі не повернувся.
Кому щось відомо про зниклого, просять сповістити «102».
Водночас з’явилася інформація, що на четверту добу пошуків було знайдено 59-річного чоловіка, який 5 червня вийшов із дому у селищі міського типу Годовиця Пустомитівського району Львівщини та не повернувся.
«Дякуємо за допомогу, чоловік знайшовся», – повідомила дружина зниклого.
Омелян Шевчук