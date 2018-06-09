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На Львівщині четверту добу розшукують зниклого чоловіка

Омелян Шевчук

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На Львівщині четверту добу розшукують 59-річного чоловіка, який 5 червня вийшов із дому у селищі міського типу Годовиця Пустомитівського району Львівщини та досі не повернувся. Про це повідомила дружина зниклого у спільноті Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

«Володимиру Думичу 58 років, проживає смт. Годовиця Пустомитівського району. Вийшов з дому і не повернувся 05.06.18. На момент зникнення був одягнений у синю футболку з смужкою», – йдеться у повідомленні.

Якщо хтось знає де він знаходиться, або може бачив то сповістіть у поліцію «102» або ж зателефонуйте дружині за номером: 0676753084 (п. Ніна).

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