У 8-му лікарню шпиталізували школяра, якого вкусила змія

У 8-му лікарню шпиталізували 12-річного хлопчика, якого вкусила змія на Сколівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Напад рептилії стався 9 червня о 15:00. Малого жителя селища Верхнє Синьовидне Сколівського району в стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у 8-му лікарню Львова.

За попередньою інформацієюшколяра вкусила отруйна змія в ліву ногу, під час прогулянки.

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